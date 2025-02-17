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Ближний Восток

Ливан продлил приостановку авиарейсов из Ирана

Ливан
Авиация
Иран
время публикации: 17 февраля 2025 г., 17:28 | последнее обновление: 17 февраля 2025 г., 17:28
Ливан продлил приостановку авиарейсов из Ирана
AP Photo/Hassan Ammar

Совет министров Ливана продлил приостановку авиарейсов из Ирана. Ранее власти Ливана уведомили Тегеран, что полеты самолетов иранских авиакомпаний в Бейрут приостановлены по меньшей мере до 18 февраля.

Ожидалось, что к 18 февраля Армия обороны Израиля завершит вывод своих сил из южного Ливана. Однако это не произойдет. Судя по имеющимся данным, силы ЦАХАЛа пока останутся на пяти стратегических позициях на юге Ливана. ЦАХАЛ отмечал, что "зачистка" южного Ливана от оружия и инфраструктуры "Хизбаллы" еще не завершена, а армия Ливана еще не контролирует полностью районы, которые ранее находились под контролем боевиков "Партии Аллаха".

На прошлой неделе глава арабского отдела пресс-службы ЦАХАЛа полковник Авихай Эдраи сообщил, что международный аэропорт Бейрута используется иранским "Корпусом стражей исламской революции" для передачи денег "Хизбалле", и Израиль не допустит перевооружения группировки. Вскоре после этого власти Ливана объявили, что аэропорт имени Рафика Харири временно не будет принимать самолеты иранских авиакомпаний. Это решение вызвало возмущение сторонников "Хизбаллы", которые проводят массовые акции протеста около аэропорта.

Ближний Восток
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