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Ближний Восток

Зеленский посетит Саудовскую Аравию 19 февраля

время публикации: 17 февраля 2025 г., 13:57 | последнее обновление: 17 февраля 2025 г., 14:02
Зеленский посетит Саудовскую Аравию 19 февраля
Bandar Aljaloud/Saudi Royal Palace via AP

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Саудовскую Аравию 19 февраля, сообщает агентство France-Presse со ссылкой на Сергея Никифорова, пресс-секретаря украинского президента.

По словам Никифорова, Зеленский посетит Саудовскую Аравию вместе с женой в рамках "давно запланированного" официального визита.

Ранее Зеленский подтверждал, что планирует визит в Саудовскую Аравию, который будет носить гуманитарные цели. Он также говорил, что не планирует встречаться в королевстве с представителями РФ или США.

Сегодня, 17 февраля, в Саудовскую Аравию прибыл госсекретарь США Марко Рубио. Он примет участие в переговорах по Украине между делегациями США и России. Переговоры пройдут 18 февраля в Эр-Рияде. РФ на переговорах будет представлять министр иностранных дел России Сергей Лавров. С американской стороны на встрече будут присутствовать госсекретарь Марк Рубио, советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стив Виткофф.

14 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры по Украине состоятся в Саудовской Аравии, и в них примут участие "должностные лица высокого ранга" с российской и американской сторон, а также представители Украины.

Ближний Восток
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