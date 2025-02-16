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Ближний Восток

Делегация из Украины готовит визит Зеленского в Саудовскую Аравию

Украина
Саудовская Аравия
время публикации: 16 февраля 2025 г., 17:00 | последнее обновление: 16 февраля 2025 г., 17:07
Делегация из Украины готовит визит Зеленского в Саудовскую Аравию
Bandar Aljaloud/Saudi Royal Palace via AP

В Саудовскую Аравию прибыла правительственная делегация из Украины, готовится визит Владимира Зеленского в королевство, сообщила министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Министр пишет на своей странице в Facebook: "Начал рабочий визит украинской правительственной делегации в Саудовскую Аравию со встречи почти с сотней местных предпринимателей. Укрепление наших экономических связей означает укрепление наших государств, наших регионов и глобальной безопасности. Представлены проекты в области энергетики, сельского хозяйства, инфраструктуры. Наряду с крупномасштабными проектами государственно-частного партнерства и привлекательными возможностями приватизации на общую сумму полмиллиарда долларов инвестиций". И далее: "В ближайшие дни у нас будут десятки встреч для подготовки визита президента Владимира Зеленского. В частности, готовимся к подписанию важных экономических соглашений со странами региона".

Свириденко отметила: "Саудовская Аравия активно поддерживает Украину. Отправила 500 млн долларов на поддержку восстановления Украины".

Ближний Восток
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