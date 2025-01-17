Администрация Аббаса заявила о готовности взять на себя ответственность за сектор Газы

После объявления о прекращении огня в секторе Газы администрация Махмуда Аббаса подтвердила, что "берет на себя полную ответственность за управление сектором", сообщает Wafa.

Согласно заявлению администрации ПА, "палестинское правительство завершило все приготовления, и силы безопасности полностью готовы выполнять все свои обязанности: облегчать страдания народа, возвращать беженцев в их дома, управлять контрольно-пропускными пунктами и восстанавливать коммунальные инфраструктуры, водо- и электроснабжение".