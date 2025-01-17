"Аль-Масира": американцы нанесли авиаудары по целям в Йемене
время публикации: 17 января 2025 г., 05:55 | последнее обновление: 17 января 2025 г., 06:05
Телеканал "Аль-Масира", принадлежащий движению "Ансар Аллах" (хуситы), передает, что в ночь на 17 января американские силы нанесли авиаудары по целям в районе Харф Суфьян в провинции Амран, к северу от Саны.
По данным "Аль-Масиры", были атакованы пять целей. Причинен ущерб.
Информация уточняется.
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// https://www.newsru.co.il/ // Фото // 14 января 2025