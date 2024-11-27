Махмуд Аббас объявил, кому достанется должность в случае его смерти

Палестинское информационное агентство Maan сообщило, что 89-летний председатель Палестинской администрации Махмуд Аббас издал указ, в котором определил, что произойдет с его должностью в случае его смерти.

Согласно указу, в случае, если его должность "станет вакантной", ее временно займет председатель Палестинского законодательного совета, после чего будет объявлено о проведении выборов.

В настоящее время пост главы законодательного совета занимает 75-летний Раухи Фаттух.