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Ближний Восток

Махмуд Аббас объявил, кому достанется должность в случае его смерти

Рамалла
Иудея и Самария
время публикации: 27 ноября 2024 г., 21:27 | последнее обновление: 27 ноября 2024 г., 21:31
Махмуд Аббас объявил, кому достанется его должность в случае его смерти
AP Photo/Nasser Nasser, Pool

Палестинское информационное агентство Maan сообщило, что 89-летний председатель Палестинской администрации Махмуд Аббас издал указ, в котором определил, что произойдет с его должностью в случае его смерти.

Согласно указу, в случае, если его должность "станет вакантной", ее временно займет председатель Палестинского законодательного совета, после чего будет объявлено о проведении выборов.

В настоящее время пост главы законодательного совета занимает 75-летний Раухи Фаттух.

Ближний Восток
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