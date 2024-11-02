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Ближний Восток

"Аль-Кахра аль-Ахбария": Каир продолжает усилия по достижению мира в секторе Газы

время публикации: 02 ноября 2024 г., 17:59 | последнее обновление: 02 ноября 2024 г., 17:59

Высокопоставленный египетский источник сообщил египетскому каналу "Аль-Кахра аль-Ахбария", что "Каир продолжает свои усилия по достижению мира в секторе Газы".

По словам источника, в Каире проходят встречи между представителями ФАТХа и ХАМАСа, при этом ХАМАС настаивает на том, что сделка с Израилем не должна быть поэтапной, "иначе, получив заложников, они вновь начнут стрелять".

Египет прилагает усилия, чтобы "вернуть переговоры в нужное русло".

Кроме того, по данным источника, ФАТХ и ХАМАС договорились о создании комитета по управлению делами сектора Газы. Источник предположил, что встреча между ФАТХом и ХАМАСом в Каире "направлена на достижение палестинского единства, а не на отделение Западного берега от сектора Газы".

Ближний Восток
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