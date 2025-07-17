Эрдоган назвал Израиль "террористическим государством"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, говоря о ситуации в Сирии, назвал Израиль террористическим государством, и заявил, что его страна не допустит нарушения территориальной целостности Сирии.

"Израиль является террористическим государством, не признающим право и принципы. Под предлогом ситуации с друзами Израиль за последние два дня перенес свои преступные действия на соседнюю с нами Сирию. Агрессия Израиля сегодня является самой большой проблемой для нашего региона", – сказал Эрдоган в обращении к нации по итогам заседания кабинета министров.

Эрдоган добавил: "Наша фундаментальная политика заключается в защите территориальной целостности и единства Сирии".