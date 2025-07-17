Эрдоган назвал Израиль "террористическим государством"
время публикации: 17 июля 2025 г., 20:38 | последнее обновление: 17 июля 2025 г., 20:38
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, говоря о ситуации в Сирии, назвал Израиль террористическим государством, и заявил, что его страна не допустит нарушения территориальной целостности Сирии.
"Израиль является террористическим государством, не признающим право и принципы. Под предлогом ситуации с друзами Израиль за последние два дня перенес свои преступные действия на соседнюю с нами Сирию. Агрессия Израиля сегодня является самой большой проблемой для нашего региона", – сказал Эрдоган в обращении к нации по итогам заседания кабинета министров.
Эрдоган добавил: "Наша фундаментальная политика заключается в защите территориальной целостности и единства Сирии".
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 17 июля 2025