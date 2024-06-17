"Аль-Масира": армии США и Великобритании нанесли удары по целям в Йемене

Новостное агентство "Аль-Масира", принадлежащее хуситам, передает, что американские и британские силы нанесли не менее шести ударов по целям в главном портовом городе Ходейда.

Силы американо-британской коалиции также нанесли удары по целям на принадлежащем Йемену острове Камаран, а также рядом с портом Салиф.

Причинен ущерб. О погибших "Аль-Масира" не сообщает.