"Аль-Масира": армии США и Великобритании нанесли удары по целям в Йемене
время публикации: 17 июня 2024 г., 21:43 | последнее обновление: 17 июня 2024 г., 21:43
Новостное агентство "Аль-Масира", принадлежащее хуситам, передает, что американские и британские силы нанесли не менее шести ударов по целям в главном портовом городе Ходейда.
Силы американо-британской коалиции также нанесли удары по целям на принадлежащем Йемену острове Камаран, а также рядом с портом Салиф.
Причинен ущерб. О погибших "Аль-Масира" не сообщает.
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