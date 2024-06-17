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Ближний Восток

"Аль-Масира": армии США и Великобритании нанесли удары по целям в Йемене

время публикации: 17 июня 2024 г., 21:43 | последнее обновление: 17 июня 2024 г., 21:43
"Аль-Масира": армии США и Великобритании нанесли удары по целям в Йемене
AP Photo/Osamah Abdulrahman

Новостное агентство "Аль-Масира", принадлежащее хуситам, передает, что американские и британские силы нанесли не менее шести ударов по целям в главном портовом городе Ходейда.

Силы американо-британской коалиции также нанесли удары по целям на принадлежащем Йемену острове Камаран, а также рядом с портом Салиф.

Причинен ущерб. О погибших "Аль-Масира" не сообщает.

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