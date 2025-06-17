ВВС Израиля завершили очередную волну атак по ракетам "земля-земля" в Иране
время публикации: 17 июня 2025 г., 16:46 | последнее обновление: 17 июня 2025 г., 16:52
Боевые самолеты ВВС ЦАХАЛа завершили очередную серию ударов по объектам ракетной инфраструктуры в западной части Ирана. Были уничтожены несколько объектов и десятки пусковых установок ракет "земля-земля".
ВВС наносили удары с воздуха, руководствуясь разведывательными данными. Были поражены радарные станции, пусковые ракетные установки и другие объекты.
Военно-воздушные силы Израиля продолжают действовать в небе Ирана, обнаруживая и уничтожая ракеты и пусковые установки, нацеленные на израильские населенные пункты.