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Ближний Восток

ВВС Израиля завершили очередную волну атак по ракетам "земля-земля" в Иране

Иран
Пресс-служба ЦАХАЛа
Война с Ираном
время публикации: 17 июня 2025 г., 16:46 | последнее обновление: 17 июня 2025 г., 16:52
ВВС Израиля завершили очередную волну атак по ракетам "земля-земля" в Иране
Кадр из видео пресс-службы ЦАХАЛа

Боевые самолеты ВВС ЦАХАЛа завершили очередную серию ударов по объектам ракетной инфраструктуры в западной части Ирана. Были уничтожены несколько объектов и десятки пусковых установок ракет "земля-земля".

ВВС наносили удары с воздуха, руководствуясь разведывательными данными. Были поражены радарные станции, пусковые ракетные установки и другие объекты.

Военно-воздушные силы Израиля продолжают действовать в небе Ирана, обнаруживая и уничтожая ракеты и пусковые установки, нацеленные на израильские населенные пункты.

Ближний Восток
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