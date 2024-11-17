СМИ сообщили о встрече Хаменеи с иранским послом в Ливане, раненном при взрыве пейджеров "Хизбаллы"

Иранские СМИ и, в частности, агентство IRNA, передают, что 17 ноября Верховный лидер Исламской революции аятолла Али Хаменеи встретился с иранским послом в Бейруте Моджтабой Амани, который получил ранения в "день взорванных пейджеров".

Дипломат, у которого пострадал левый глаз, рассказал главе государства о состоянии здоровья. Как сообщается, в скором времени он вернется в Ливан и вновь приступит к исполнению своих обязанностей.

"17 сентября сионистский режим привел в действие взрывчатку, заложенную в используемые активистами "Хизбаллы" пейджеры. В результате атаки погибли десятки человек, в том числе мирные жители", – сообщает агентство.

Отметим, что одна из главных целей публикации – опровергнуть распространяющиеся в Иране и за его пределами слухи о резком ухудшении здоровья 85-летнего Хаменеи, который занимает верховный пост с 1989 года.