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Ближний Восток

СМИ сообщили о встрече Хаменеи с иранским послом в Ливане, раненном при взрыве пейджеров "Хизбаллы"

Иран
Война с "Хизбаллой"
Хизбалла
время публикации: 17 ноября 2024 г., 21:45 | последнее обновление: 17 ноября 2024 г., 22:00
СМИ сообщили о встрече Хаменеи с иранским послом в Ливане, раненном при взрыве пейджеров "Хизбаллы"
AP Photo/Vahid Salemi

Иранские СМИ и, в частности, агентство IRNA, передают, что 17 ноября Верховный лидер Исламской революции аятолла Али Хаменеи встретился с иранским послом в Бейруте Моджтабой Амани, который получил ранения в "день взорванных пейджеров".

Дипломат, у которого пострадал левый глаз, рассказал главе государства о состоянии здоровья. Как сообщается, в скором времени он вернется в Ливан и вновь приступит к исполнению своих обязанностей.

"17 сентября сионистский режим привел в действие взрывчатку, заложенную в используемые активистами "Хизбаллы" пейджеры. В результате атаки погибли десятки человек, в том числе мирные жители", – сообщает агентство.

Отметим, что одна из главных целей публикации – опровергнуть распространяющиеся в Иране и за его пределами слухи о резком ухудшении здоровья 85-летнего Хаменеи, который занимает верховный пост с 1989 года.

Ближний Восток
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