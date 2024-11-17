Представитель КСИР заявил, что российские ЗРК С-400 Ирану не нужны

Иран не обращался к России с просьбой о поставках зенитно-ракетного комплекса С-400. Об этом заявил начальник оперативного отдела военно-космических сил Корпуса стражей Исламской революции Давуд Шейхиян.

"Наши собственные системы значительно превосходят С-400. Мы также используем ЗРК С-300 российского производства. С-400 нам не нужны", - рассказал Шейхиян в интервью иранским СМИ, которые цитирует оппозиционный сайт Iran International.

О том, что Иран стремится достичь с Россией договоренностей о поставках ЗРК С-400 и самолетов Cу-35, сообщалось неоднократно. По мнению экспертов, ВВС ЦАХАЛа готовы к противостоянию с этими системами вооружений. При этом отмечалось, что как С-400, так и Су-35 требуются в первую очередь самой России.

Поставки Ирану установок С-300 были завершены в 2016 году. Как сообщали СМИ, все четыре комплекса были уничтожены в результате ударов израильских ВВС. Однако несколько дней назад командующий иранскими силами ПВО бригадный генерал Алиреза Сабахифард заявил, что все они возвращены в строй.