Осудив "израильский терроризм", власти Ирана предложили оказать помощь пострадавшим от взрывов

Министры иностранных дел и здравоохранения Ирана Аббас Арагчи и Мухаммад Реза Зафарганди провели телефонный разговор со своими ливанскими коллегами Абдаллой Бу Хабибом и Фирасом аль-Абьядом. Они сообщили, что Иран придет на помощь ливанским раненным.

Как передает канал "аль-Майядин", рупор террористической группировки "Хизбалла", в Бейрут будет направлен самолет для эвакуации раненных, в первую очередь тех, у кого пострадали глаза. Официальный Тегеран также предложил развернуть в Ливане полевой госпиталь.

Арагчи также поблагодарил Бу Хабиба за оперативную медицинскую помощь, оказанную иранскому послу в Бейруте Моджтабе Амани. Представители режима аятолл возложили ответственность за взрывы на Израиль, обвинив его в терроризме.