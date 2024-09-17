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Ближний Восток

Осудив "израильский терроризм", власти Ирана предложили оказать помощь пострадавшим от взрывов

время публикации: 17 сентября 2024 г., 22:46 | последнее обновление: 17 сентября 2024 г., 22:48
Осудив "израильский терроризм", власти Ирана предложили оказать помощь пострадавшим от взрывов
AP Photo/Hussein Malla

Министры иностранных дел и здравоохранения Ирана Аббас Арагчи и Мухаммад Реза Зафарганди провели телефонный разговор со своими ливанскими коллегами Абдаллой Бу Хабибом и Фирасом аль-Абьядом. Они сообщили, что Иран придет на помощь ливанским раненным.

Как передает канал "аль-Майядин", рупор террористической группировки "Хизбалла", в Бейрут будет направлен самолет для эвакуации раненных, в первую очередь тех, у кого пострадали глаза. Официальный Тегеран также предложил развернуть в Ливане полевой госпиталь.

Арагчи также поблагодарил Бу Хабиба за оперативную медицинскую помощь, оказанную иранскому послу в Бейруте Моджтабе Амани. Представители режима аятолл возложили ответственность за взрывы на Израиль, обвинив его в терроризме.

Ближний Восток
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