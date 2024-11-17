СМИ: Турция не пустила самолет президента Израиля в свое воздушное пространство

Вечером в субботу, 16 ноября, было объявлено об отмене "по соображениям безопасности" визита президента Израиля Ицхака Герцога в Баку, где он планировал принять участие в климатическом саммите ООН (CОР-29).

Однако, как пишут азербайджанское издание Caliber News, израильское издание "Едиот Ахронот" и турецкое издание Milliyet, настоящей причиной отмены визита стало то, что власти Турции не пустили самолет президента Израиля в свое воздушное пространство.

13 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после завершения визитов в Саудовскую Аравию и Азербайджан провел брифинг для находящихся на борту самолета журналистов. Одной из главных тем его выступления стали отношения с Израилем. Как сообщало агентство Anadolu, Эрдоган отметил, что Турция заняла в отношении "израильских преступлений" самую жесткую позицию – в том, что касается помощи палестинцам, антиизраильским шагам на международной арене и разрыве экономических отношений с Израилем. Он подтвердил решимость Анкары к разрыву связей с Израилем на фоне его действий в секторе Газы.

Напомним, что в мае 2024 года Турция ввела эмбарго на экспорт в Израиль. Этим воспользовались торговцы из Палестинской автономии, позволявшие за определенный процент заказывать товары из Турции на свое имя, а затем "перепродававшие" их израильским покупателям. В конце октября правительство Турции приняло решение, требующее от торговцев получать от министерства экономики Палестинской автономии справку, что заказываемый ими груз действительно предназначен для Палестинской автономии.