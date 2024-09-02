Глава правительства Ирака: "Исламское государство" больше не представляет угрозы

Премьер-министр Ирака Мухаммад Шиа ас-Судани заявил, что "Исламское государство" более не представляет угрозы для безопасности страны. По его словам, от группировки остались изолированные группы, с которыми успешно борются вооруженные силы Ирака.

Заявление было сделано на встрече с командующим международной коалиции по борьбе с ИГ генерал-майором американской армии Кевином Лихи и послом США в Багдаде Алиной Романовски.

На переговорах обсуждалось завершение международной миссии и трансформация отношений между Ираком и входящими в коалицию государствами. Отмечается, что сотрудничество в сфере разведки, а также в подготовке иракской армии будет продолжено.

На территории Ирака дислоцируется около 2500 американских военнослужащих. Базы, на которых они располагаются, регулярно подвергаются обстрелам со стороны действующих в Ираке проиранских ополчений, часть которых входят в состав иракских вооруженных сил.