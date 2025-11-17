В Иране начат засев облаков, чтобы вызвать дождь

Власти Ирана, который столкнулся с самой жестокой засухой в последние десятилетия, начали засев облаков – распыление реагентов в облаках, чтобы вызвать конденсацию воды и дождь. Используются иодиды серебра и калия.

Как сообщают иранские агентства новостей, засев был произведен над расположенном в иранском Азербайджане озером Урмия, обмелевшем от засухи. В дальнейшем попытки будут продолжены в воздушном пространстве провинций Западный и Восточный Азербайджан.

14 ноября тысячи людей приняли участи в молитве о дожде, состоявшейся в расположенном на севере Тегерана храме Имамзаде Салех. На следующий день на западе Ирана были зафиксированы незначительные осадки, что было воспринято как успех молитвы.

В Тегеране ограничена продажа бутилированной воды. В одни руки можно получить только одну упаковку из шести бутылок. В городе, население которого превышает 13 миллионов человек, введены ограничения водоснабжения. Президент Масуд Пезешкиан ранее заявил, что, если ситуация не изменится, столицу, возможно, придется эвакуировать.

В Латианском водохранилище, одном из основных источников снабжения Тегерана водой, обнажилось дно, Водохранилище Кардж наполнено водой всего на 7%, и эта вода практически непригодна для использования. В священном городе Мешхед сообщили, что здешние резервуары пусты на 97%.

В Иране распространяются теории заговоров, согласно которым в засухе виновны давние недруги режима аятолл. "США и Израиль манипулируют погодой, уводя из Ирана дождевые облака, чтобы вызвать засуху", – заявил иранский эксперт по водным ресурсам Мохсен Арбабиан.