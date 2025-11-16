В Тегеране, страдающем от жестокой засухи, прошла молитва о дожде

В условиях рекордной за последние десятилетия засухи тысячи людей приняли участи в молитве о дожде, состоявшейся в расположенном на севере Тегерана храме Имамзаде Салех. Ее возглавил аятолла Джамоледдин Динпарвар, ученик Рухоллы Хомейни.

В Тегеране ограничена продажа бутилированной воды. В одни руки можно получить только одну упаковку из шести бутылок. В городе, население которого превышает 13 миллионов человек, введены ограничения водоснабжения. Несколько дней назад президент Масуд Пезешкиан заявил, что, если ситуация не изменится, столицу, возможно, придется эвакуировать.

В Латианском водохранилище, одном из основных источников снабжения Тегерана водой, обнажилось дно, Водохранилище Кардж наполнено водой всего на 7%, и эта вода практически непригодна для использования. В священном городе Мешхед сообщили, что здешние резервуары пусты на 97%.

В Иране распространяются теории заговоров, согласно которым в засухе виновны давние недруги режима аятолл. "США и Израиль манипулируют погодой, уводя из Ирана дождевые облака, чтобы вызвать засуху", – заявил иранский эксперт по водным ресурсам Мохсен Арбабиан.