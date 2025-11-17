x
17 ноября 2025
|
последняя новость: 09:34
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
17 ноября 2025
|
17 ноября 2025
|
последняя новость: 09:34
17 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

В Сирии арестованы причастные к резне друзов в провинции Ас-Суэйда

Сирия
Друзы
время публикации: 17 ноября 2025 г., 08:41 | последнее обновление: 17 ноября 2025 г., 08:44
В Сирии арестованы причастные к резне друзов в провинции Ас-Суэйда
AP Photo/Fahd Kiwan

В Сирии проведены аресты военнослужащих и сотрудников служб безопасности, подозреваемых в причастности к убийствам друзов во время столкновений в провинции Ас-Суэйда летом 2025 года. Погибли сотни человек.

Глава комиссии по расследованию Хатам аль-Нассан заявил, что основанием для арестов стали распространившиеся в социальных сетях видео, на которых видны лица участников. Он сообщил, что после завершения следственных мероприятий дела будут переданы в суд. О скольких подозреваемых идет речь, не сообщается.

Столкновения начались между проживающими в провинции друзами и бедуинами после того, как бедуины похитили друзского водителя грузовика. Для восстановления порядка были направлены "правительственные войска" – недавние джихадисты, которые поддержали бедуинов, что привело к резне мирного населения. Свои преступления боевики снимали на нательные камеры.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 15 ноября 2025

На юге Сирии вновь произошли столкновения друзов с "силами режима"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 29 октября 2025

Друзы Израиля требуют от ООН расследовать массовые убийства сирийских друзов
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 16 сентября 2025

Заключено соглашение по сирийской провинции Ас-Суэйда, оно исключает вмешательство Израиля