В Сирии арестованы причастные к резне друзов в провинции Ас-Суэйда

В Сирии проведены аресты военнослужащих и сотрудников служб безопасности, подозреваемых в причастности к убийствам друзов во время столкновений в провинции Ас-Суэйда летом 2025 года. Погибли сотни человек.

Глава комиссии по расследованию Хатам аль-Нассан заявил, что основанием для арестов стали распространившиеся в социальных сетях видео, на которых видны лица участников. Он сообщил, что после завершения следственных мероприятий дела будут переданы в суд. О скольких подозреваемых идет речь, не сообщается.

Столкновения начались между проживающими в провинции друзами и бедуинами после того, как бедуины похитили друзского водителя грузовика. Для восстановления порядка были направлены "правительственные войска" – недавние джихадисты, которые поддержали бедуинов, что привело к резне мирного населения. Свои преступления боевики снимали на нательные камеры.