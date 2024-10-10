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Мир

UKMTO сообщило об очередном инциденте недалеко от побережья Йемена

время публикации: 10 октября 2024 г., 06:50 | последнее обновление: 10 октября 2024 г., 06:50
UKMTO сообщило об очередном инциденте недалеко от побережья Йемена
Wikipedia.org. Фото: Earth Science and Remote Sensing Unit, NASA Johnson Space Center

Управление морских торговых операций при британских ВМС (UKMTO) получило информацию об инциденте в 70 морских милях к юго-западу от порта Ходейда (Йемен), в результате которой пострадало торговое судно.

UKMTO призывает соблюдать осторожность при прохождении судов около побережья Йемена в связи с высокой вероятностью атак и провокаций со стороны хуситов.

Хуситы, пользующиеся поддержкой Ирана, в ноябре 2023 года сообщили, что присоединяются к войне ХАМАСа против Израиля, и начали наносить удары по торговым судам вблизи берегов Йемена. Эти действия привели к снижению движения через Суэцкий канал.

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