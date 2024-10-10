UKMTO сообщило об очередном инциденте недалеко от побережья Йемена

Управление морских торговых операций при британских ВМС (UKMTO) получило информацию об инциденте в 70 морских милях к юго-западу от порта Ходейда (Йемен), в результате которой пострадало торговое судно.

UKMTO призывает соблюдать осторожность при прохождении судов около побережья Йемена в связи с высокой вероятностью атак и провокаций со стороны хуситов.

Хуситы, пользующиеся поддержкой Ирана, в ноябре 2023 года сообщили, что присоединяются к войне ХАМАСа против Израиля, и начали наносить удары по торговым судам вблизи берегов Йемена. Эти действия привели к снижению движения через Суэцкий канал.