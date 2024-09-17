"Аль-Джазира" знакомит с первыми выводами расследования взрывов в Ливане

Источник в ливанских службах безопасности поделился с катарским телеканалом "Аль-Джазира" первоначальными выводами расследования взрыва пейджеров активистов "Хизбаллы", повлекшего за собой гибель девяти человек и ранение более чем 2800 человек.

По словам источника, партия пейджеров поступила в Ливан около пяти месяцев назад. На каком-то этапе в каждый из них был помещен заряд взрывчатки массой около 20 грамм. Следователи пытаются выяснить, как эта взрывчатка была активирована.

Телеканал отмечает, что схожая информация приводится и в публикации издания Wall Street Journal, согласно которой, Израиль вклинился в цепочку поставок. В то же время WSJ предполагает, что в связных устройствах взорвалась батарея.