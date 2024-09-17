x
17 сентября 2024
|
последняя новость: 22:15
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
17 сентября 2024
|
17 сентября 2024
|
последняя новость: 22:15
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

"Аль-Джазира" знакомит с первыми выводами расследования взрывов в Ливане

время публикации: 17 сентября 2024 г., 22:15 | последнее обновление: 17 сентября 2024 г., 22:22
"Аль-Джазира" знакомит с первыми выводами расследования взрывов в Ливане
Соцсети

Источник в ливанских службах безопасности поделился с катарским телеканалом "Аль-Джазира" первоначальными выводами расследования взрыва пейджеров активистов "Хизбаллы", повлекшего за собой гибель девяти человек и ранение более чем 2800 человек.

По словам источника, партия пейджеров поступила в Ливан около пяти месяцев назад. На каком-то этапе в каждый из них был помещен заряд взрывчатки массой около 20 грамм. Следователи пытаются выяснить, как эта взрывчатка была активирована.

Телеканал отмечает, что схожая информация приводится и в публикации издания Wall Street Journal, согласно которой, Израиль вклинился в цепочку поставок. В то же время WSJ предполагает, что в связных устройствах взорвалась батарея.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 17 сентября 2024

Госдепартамент США: "Нам не было известно о взрывах заранее, мы не знаем, кто в ответе"
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 17 сентября 2024

Washington Post: Израиль вклинился в цепочку поставок пейджеров "Хизбалле" и подменил их
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 17 сентября 2024

Названы возможные типы пейджеров, которые взорвались у активистов "Хизбаллы"