Washington Post: Израиль вклинился в цепочку поставок пейджеров "Хизбалле" и подменил их

В публикации Washington Post, посвященной массовому подрыву пейджеров в Ливане, эксперты высказывают предположение, что пейджеры, полученные "Хизбаллой", были модифицированы Израилем.

Эмили Хардинг, заместитель директора Программы международной безопасности Центра стратегических и международных исследований, предположила, что Израиль вклинился в цепочку поставок пейджеров "Хизбалле", подменив оригинальные устройства модифицированными.

По ее словам, подрыв устройств в ходе кибератаки возможен, но маловероятен, так как речь идет об очень примитивных устройствах, используемых боевиками "Хизбаллы" для избежания цифровой слежки.

Такого же мнения придерживается Дмитрий Альперович, председатель Silverado Policy Accelerator, аналитического центра по вопросам национальной безопасности. "Похоже, это самая масштабная физическая атака на цепочку поставок – замена импортируемых устройств на те, в которых находится взрывчатка, и их одновременный подрыв был осуществлен через некий канал управления и контроля", – говорит он.