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Израиль

В муниципалитете Хайфы состоялось специальное совещание с представителями Управления тылом

время публикации: 17 сентября 2024 г., 20:05 | последнее обновление: 17 сентября 2024 г., 20:05
В муниципалитете Хайфы состоялось специальное совещание с представителями Управления тылом
Wikipedia.org. Фото: אבישי טייכר

Гендиректор муниципалитета Хайфы Гади Маргалит провел специальное совещание с членами горсовета, посвященное эскалации напряженности с "Хизбаллой".

По данным сайта "Хайфа.mynet", совещание проходило в подземном помещении муниципалитета, в котором располагается оперативный штаб. Представители Управления тыла проинформировали членов горсовета о текущей ситуации и сообщили об увеличении численности своих представителей в городе.

Вместе с тем, в Управлении тылом подчеркивают, что на данном этапе нет никаких новых инструкций для населения.

Израиль
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