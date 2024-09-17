Госдепартамент США: "Нам не было известно о взрывах заранее, мы не знаем, кто в ответе"

Пресс-секретарь Государственного департамента Мэтью Миллер заявил, что США непричастны к взрывам пейджеров активистов террористической группировки "Хизбалла" и не располагали об этом предварительной информацией. "США не знают, кто несет ответственность", – сообщил он.

Представитель американского внешнеполитического ведомства прокомментировал и сообщения о ранении иранского посла в Ливане Моджтабы Амани: "Мы призываем Иран не использовать это как повод для дальнейшей дестабилизации региона".

Согласно поступающей из Ливана информации, девять человек, в том числе девочка, погибли и почти 3000 получили ранения в результате практически одновременного взрыва пейджеров активистов "Хизбаллы". Ливан и "Хизбалла" возложили ответственность на Израиль.