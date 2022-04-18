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NEWSru.co.il :: Ближний Восток18 апреля 2022 г., 15:05

Раиси: "Наши вооруженные силы нанесут удар в самый центр сионистского режима"

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Раиси: "Наши вооруженные силы нанесут удар в самый центр сионистского режима"

В Тегеране прошел парад, посвященный отмечаемому в Иране Дню вооруженных сил. К его участникам обратился президент Исламской республики Эбрагим Раиси, который выступил с угрозами в адрес Израиля.

"Мы хотим сказать сионистскому режиму: можете сколько угодно налаживать связи с некоторыми странами региона. Ни один ваш шаг не скроется от нашей разведки, служб безопасности и вооруженных сил", - заявил президент.

"Если враг сделает крошечный неверный шаг, наши вооруженные силы нанесут удар по самому центру сионистского режима", - добавил он.


В ходе парада были продемонстрированы как новейшие, так и уже используемые системы вооружений. Военные источники подчеркнули, что введенные США санкции привели лишь к укреплению мощи вооруженных сил, приучив иранцев рассчитывать только на себя.

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