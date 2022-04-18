Раиси: "Наши вооруженные силы нанесут удар в самый центр сионистского режима"

В Тегеране прошел парад, посвященный отмечаемому в Иране Дню вооруженных сил. К его участникам обратился президент Исламской республики Эбрагим Раиси, который выступил с угрозами в адрес Израиля.

"Мы хотим сказать сионистскому режиму: можете сколько угодно налаживать связи с некоторыми странами региона. Ни один ваш шаг не скроется от нашей разведки, служб безопасности и вооруженных сил", - заявил президент.

"Если враг сделает крошечный неверный шаг, наши вооруженные силы нанесут удар по самому центру сионистского режима", - добавил он.

В ходе парада были продемонстрированы как новейшие, так и уже используемые системы вооружений. Военные источники подчеркнули, что введенные США санкции привели лишь к укреплению мощи вооруженных сил, приучив иранцев рассчитывать только на себя.