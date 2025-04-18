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Ближний Восток

"Аль-Масира": жертвами американского удара по порту Рас-Иса стали около 60 человек

США
Йемен
Хуситы
время публикации: 18 апреля 2025 г., 13:16 | последнее обновление: 18 апреля 2025 г., 13:24
"Аль-Масира": жертвами американского удара по порту Рас-Иса стали около 60 человек
AP

Телеканал "Аль-Масира", принадлежащий террористической организации "Ансар Аллах", объявил, что в результате ночного американского удара по порту Рас-Иса погибли не менее 58 человек, 126 получили ранения. Подтверждено, что был атакован нефтеналивной терминал, возник сильный пожар.

Минздрав хуситов заявляет, что большинство убитых и раненых были работниками порта.

По данным телеканала "Аль-Масира", американцы нанесли не менее 14 ударов по целям в порту Рас-Иса.

Ближний Восток
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