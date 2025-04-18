"Аль-Масира": жертвами американского удара по порту Рас-Иса стали около 60 человек

Телеканал "Аль-Масира", принадлежащий террористической организации "Ансар Аллах", объявил, что в результате ночного американского удара по порту Рас-Иса погибли не менее 58 человек, 126 получили ранения. Подтверждено, что был атакован нефтеналивной терминал, возник сильный пожар.

Минздрав хуситов заявляет, что большинство убитых и раненых были работниками порта.

По данным телеканала "Аль-Масира", американцы нанесли не менее 14 ударов по целям в порту Рас-Иса.