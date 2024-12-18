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Ближний Восток

Миротворцы ООН вынудили ЦАХАЛ снять израильские флаги на "линии разъединения" в Сирии

Сирия
ООН
время публикации: 18 декабря 2024 г., 01:02 | последнее обновление: 18 декабря 2024 г., 01:10
Миротворцы ООН вынудили ЦАХАЛ снять израильские флаги в "зоне разъединения" в Сирии
AP Photo/Ariel Schalit

Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик на брифинге рассказал о том, как присутствие израильских военных в буферной зоне на сирийской стороне Голанских высот повлияло на деятельность миротворцев UNDOF.

Стефан Дюжаррик отметил, что присутствие ЦАХАЛа ограничило деятельность сил UNDOF, а также сильно осложнило выполнение оперативных, логистических и административных задач. "Если раньше миссия UNDOF ежедневно осуществляла 55 – 60 оперативных задач, то теперь миротворцы осуществляют 3-5 операций в день".

"Силы ООН по наблюдению за разъединением обнаружили израильские флаги на трех позициях внутри буферной зоны. Все израильские флаги были сняты после протеста со стороны UNDOF", – сообщил представитель ООН.

Ближний Восток
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