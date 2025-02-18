В Иране супруги из Великобритании обвинены в шпионаже

Во вторник, 18 февраля, суд в Иране предъявил обвинения в шпионаже двум гражданам Великобритании – супругам Крейгу и Линдси Форман, которые были задержаны в январе, передает radiofarda.com.

Иранская прокуратура в обвинительном заключении заявляет, что британцы выдавали себя за туристов, на самом деле "сотрудничая со спецслужбами враждебных западных стран".

Крейг и Линдси Форман въехали в Исламскую республику на мотоцикле из Армении. Судя по их публикациям в соцсетях, пара путешествовала из Великобритании в Австралию на мотоцикле "в рамках миссии позитивной психологии".

Сайт Sky News отмечал, что друзья отговаривали Форманов ехать в Иран. Но супруги решили не менять свои планы, в которые входили путешествия по Ирану и Пакистану. "Мы верим, что, где бы вы ни находились в мире, большинство людей – хорошие, добрые люди... Да, мы осознаем риски. Но мы также знаем, что награда за встречу с невероятными людьми, их истории и захватывающие пейзажи этих регионов могут намного перевесить страх", – говорилось в одной из публикаций Форманов незадолго до въезда в Иран.

Судя по имеющимся данным, в настоящее время Крейг и Линдси Форман содержатся под стражей в Кермане. То есть им удалось проехать по территории Ирана не менее 1200 км.