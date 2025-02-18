"Экстренный" саммит ЛАГ по "палестинской проблеме" отложен

Министерство иностранных дел Египта уведомило о переносе "экстренного" саммита Лиги арабских государств (ЛАГ), посвященного "палестинской проблеме".

Саммит планировался на 27 февраля. Однако его перенесли на 4 марта.

Причина переноса не указана. МИД Египта отмечает, что вопрос согласован с руководством Бахрейна – именно эта страна в настоящее время председательствует в ЛАГ.