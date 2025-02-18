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Ближний Восток

"Экстренный" саммит ЛАГ по "палестинской проблеме" отложен

Египет
Палестинская администрация
время публикации: 18 февраля 2025 г., 14:10 | последнее обновление: 18 февраля 2025 г., 14:14
"Экстренный" саммит ЛАГ по "палестинской проблеме" отложен
AP Photo/Amr Nabil

Министерство иностранных дел Египта уведомило о переносе "экстренного" саммита Лиги арабских государств (ЛАГ), посвященного "палестинской проблеме".

Саммит планировался на 27 февраля. Однако его перенесли на 4 марта.

Причина переноса не указана. МИД Египта отмечает, что вопрос согласован с руководством Бахрейна – именно эта страна в настоящее время председательствует в ЛАГ.

Ближний Восток
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