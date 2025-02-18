Лидер Ирана принял главаря "Исламского джихада"

Во вторник, 18 февраля, в Тегеране состоялась встреча верховного лидера Ирана Али Хаменеи и генсека террористической организации "Исламский джихад" Зияда ан-Нахалы, передает иранское агентство IRNA.

Ранее, как правило, Хаменеи принимал одновременно Зияда ан-Нахалу и главу политбюро ХАМАСа Исмаила Ханийю. Но в июле прошлого года Ханийю ликвидировали в Тегеране.

Зияд ан-Нахала. Краткая биография

Родился в 1953 году в Хан-Юнисе, на юге сектора Газы. Подростком несколько раз был задержан израильскими военными и спецслужбами за экстремистские действия. В 1971 году был приговорен к пожизненному заключению как боевик "Арабского фронта освобождения", причастный к терактам. Вышел на свободу 21 мая 1985 года в рамках так называемой "сделки Джибриля" (обмен троих израильских солдат на 1150 заключенных).

После освобождения из тюрьмы вернулся в сектор Газы, где в 1987 году вступил в ряды исламистской террористической организации "Исламский джихад", созданной при поддержке египетских "Братьев-мусульман". По личному поручению первого генерального секретаря "Исламского джихада" Фатхи Шкаки (ликвидирован в октябре 1995-го на Мальте) Зияд ан-Нахала сформировал военное крыло этой организации, получившее называние "Бригады Аль-Кудса". Участвовал в первой интифаде как командир "бригад". Был арестован в апреле 1988-го, в августе того же года выслан в Ливан.

В 1995 году ан-Нахала стал заместителем генерального секретаря "Исламского джихада".

Зияд ан-Нахала входит в число особо опасных террористов, разыскиваемых властями США. За информацию, которая приведет к его поимке, американские власти готовы выплатить 5 миллионов долларов. Счета ан-Нахалы в США заморожены.

Зияд ан-Нахала стал генеральным секретарем "Исламского джихада" 28 сентября 2018 года. Он сменил на этом посту тяжело больного Рамадана Шалаха (в "ИД" утверждают, что Шалах был отравлен израильскими спецслужбами, что привело к серии инсультов и смерти в возрасте 62 лет).