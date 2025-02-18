Sabren News: БПЛА атаковали российскую авиабазу "Хмеймим" в Сирии

Агентство Sabren News, ассоциированное с проиранскими силами в Ираке, сообщило, что в ночь на 18 февраля неопознанные беспилотники атаковали авиабазу "Хмеймим" в Сирии, где размещены российские военные. Была зафиксирована работа сил ПВО.

Информация не комментируется официальными источниками.

Некоторые "z-военкоры" обвинили в атаке новые власти страны Сирии – суннитскую группировку "Хайят Тахрир аш-Шам".

Если сведения подтвердятся, то это была первая атака на российскую военную базу в Сирии после свержения режима Башара Асада.

Накануне, агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники сообщало, что Россия, вероятно, сохранит ограниченное военное присутствие в Сирии после падения режима Асада. Соглашение с новыми властями Сирии, по всей видимости, позволит российским военным продолжать держать в этой стране часть персонала и оборудования. Один из собеседников агентства на условиях анонимности пояснил, что Кремль добивается права и дальше использовать военно-морскую базу в Тартусе и авиабазу Хмеймим. По мнению источников Bloomberg, в обмен на сохранение военного присутствия Россия может помочь новым сирийским властям в борьбе с группировкой "Исламское государство" на востоке страны.

На минувшей неделе президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с "президентом переходного периода Сирийской Арабской Республики" Ахмадом аш-Шараа (Абу Мухаммадом аль-Джулани). Вскоре после этой беседы новое сирийское правительство получило первую партию похищенных Асадом денег из Москвы.