Сирийское правительство получило первую партию похищенных Асадом денег из Москвы

По сообщению арабских источников, Центробанк Сирии подтвердил прибытие денежных средств в сирийских фунтах из России в Сирию через международный аэропорт Дамаска. Информация об этом ранее появилась и широко распространилась в арабоязычных СМИ и социальных сетях, в связи с чем государственный банк Сирии был вынужден опубликовать сообщение, в котором подчеркивается: "циркулирующие данные об объеме и суммах этих денег не соответствуют действительности, мы просим полагаться на официальную информацию и воздерживаться от распространения слухов".

Как сообщает египетское проправительственное издание "Аль-Яум ас-Сабиа", ранее СМИ сообщили и доставке из России "60 триллионов сирийских фунтов купюрами по 5000 фунтов" – по актуальному курсу, речь идет о сумме примерно в 4,8 миллиарда долларов США. Однако, как сказано выше, Центробанк Сирии не подтверждает названные суммы.

В прессе публиковалось письмо исполняющей обязанности управляющей Центробанком Сирии Майсы Сабрин администрации международного аэропорта Дамаска, касающееся необходимости оплатить сборы за посадку самолета, наземное обслуживание и услуги системы гражданской авиации.

Напомним, свергнутого президента Сирии Башара Асада обвиняют в контрабандном вывозе из страны огромных сумм денег в Россию, куда он бежал 8 декабря 2024 года.

Новый президент Сирии, а точнее – "президент переходного периода Сирийской Арабской Республики" Ахмад аш-Шараа – в среду, 12 февраля общался по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Кремль тогда сообщал, что Путин "подтвердил неизменную готовность России содействовать улучшению социально-экономической обстановки в Сирии, включая оказание ее жителям гуманитарной помощи". Через два дня после этого разговора в Дамаск была доставлена первая партия денег, похищенных Башаром Асадом.