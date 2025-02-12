Путин поговорил с новым президентом Сирии, за которым ранее охотились российские военные

Пресс-служба Кремля сообщила, что президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с "президентом переходного периода Сирийской Арабской Республики" Ахмадом аш-Шараа.

В официальном сообщении сказано: "Проведен обстоятельный обмен мнениями о текущей ситуации в Сирии. С российской стороны акцентирована принципиальная позиция в поддержку единства, суверенитета и территориальной целостности сирийского государства. В этой связи была подчеркнута важность реализации комплекса мер в целях устойчивой нормализации в стране, активизации межсирийского диалога с участием ведущих политических сил и этноконфессиональных групп населения. Владимир Путин подтвердил неизменную готовность России содействовать улучшению социально-экономической обстановки в Сирии, включая оказание ее жителям гуманитарной помощи. Затрагивался ряд актуальных вопросов практического взаимодействия в торгово-экономической, образовательной и иных областях, в частности, с учетом недавних переговоров в Дамаске российской межведомственной делегации. Условлено продолжить такого рода полезные контакты для выработки широкой повестки дня развития двустороннего сотрудничества".

Сообщается также, что Путин пожелал успехов аш-Шараа "в решении стоящих перед новым руководством страны задач на благо сирийского народа, с которым Россию исторически связывают отношения дружбы и взаимовыгодного сотрудничества".

Абу Мухаммаду аль-Джулани (настоящее имя Ахмад Хусейн аш-Шараа) 42 года. Он родился в деревне Ар-Рафид, что в области Эль-Кунейтра на юге Сирии, на Голанских высотах. Родители были образованными людьми: отец работал в нефтяной промышленности, мать была учителем географии. Он изучал СМИ и медиа в Университете Дамаска, но бросил учебу в 2003 году и отправился в Ирак, чтобы воевать против американцев. Был арестован американцами и помещен в лагерь Кэмп-Букка. Освободился в 2008 году. Вступил в ряды группировки "Исламское государство Ирак". Затем стал активистом "Аль-Каиды". Позже был одним из командиров "Джабхат ан-Нусры". Затем – "Джабхат Фатх аш-Шам". С 2017 года во главе организации "Хайят Тахрир аш-Шам". Госдепартамент США внес аль-Джулани в список "особо опасных террористов" в мае 2013 года, а четыре года спустя объявил о вознаграждении в размере 10 миллионов долларов за информацию, ведущую к его поимке. 4 октября 2017 года министерство обороны РФ распространило информацию о том, что аль-Джулани был тяжело ранен в результате удара российской авиации и лишился руки. Однако через несколько дней аль-Джулани выпустил видеообращение, опровергающее информацию о ранении. Слухи о гибели аль-Джулани в конце ноября 2024 года в районе Алеппо тоже оказались ложными. В декабре 2024 года боевики аль-Джулани свергли режим Башара Асада, который поддерживала Москва. В январе 2025-го он объявил о назначении себя президентом Сирии.