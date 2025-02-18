SOHR: около российской базы "Хмеймим" шла перестрелка с остатками сил Асада, атаки БПЛА не было

Мониторинговая группа The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) предложила свою версию в связи с сообщениями о ночной "атаке БПЛА" на российскую авиабазу "Хмеймим", в провинции Латакия, на западе Сирии.

По версии SOHR, "вооруженные люди из остатков сил бывшего режима (Асада) обстреляли из РПГ и пулеметов контрольно-пропускной пункт сил внутренней безопасности около российской базы Хмеймим в городе Джабла". Сведений об убитых или раненых не поступало.

SOHR передает, что "громкие взрывы" в районе Хмеймим были на самом деле звуками стрельбы из крупнокалиберных пулеметов. Огонь открыли российские военные, отмечается в сообщении.

Судя по сообщению SOHR, никакой атаки БПЛА не было.

Ночью агентство Sabren News, ассоциированное с проиранскими силами в Ираке, сообщило, что неопознанные беспилотники якобы атаковали авиабазу "Хмеймим" в Сирии, где размещены российские военные. Сообщалось, что была зафиксирована работа сил ПВО. Эта информация не комментировалась официальными источниками. Некоторые "z-военкоры" обвинили в атаке новые власти страны Сирии – суннитскую группировку "Хайят Тахрир аш-Шам".

Отметим, что ряд источников писал о возможной причастности ВВС Израиля к этой атаке. Власти Израиля эти сообщения не комментируют. Со стороны России никаких обвинений в адрес Израиля не звучало.