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Ближний Восток

Трамп сообщил о ликвидации в Сирии одного из лидеров "Аль-Каиды"

США
Сирия
Террористы
Дональд Трамп
время публикации: 18 февраля 2025 г., 10:48 | последнее обновление: 18 февраля 2025 г., 10:55
Трамп сообщил о ликвидации в Сирии одного из лидеров "Аль-Каиды"
AP Photo/Susan Walsh

Президент США Дональд Трамп заявил, что в минувшие выходные американские военные нанесли точечный авиаудар в Сирии, ликвидировав одного из лидеров террористической организации "Аль-Каида".

Трамп поздравил главу Центрального командования вооруженных сил США (Centcom) Майкла Куриллу и американских бойцов с проведением успешной операции.

Он отметил, что было "совершено правосудие над еще одним джихадистом, угрожавшим Америке и нашим союзникам и партнерам".

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