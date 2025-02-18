Трамп сообщил о ликвидации в Сирии одного из лидеров "Аль-Каиды"

Президент США Дональд Трамп заявил, что в минувшие выходные американские военные нанесли точечный авиаудар в Сирии, ликвидировав одного из лидеров террористической организации "Аль-Каида".

Трамп поздравил главу Центрального командования вооруженных сил США (Centcom) Майкла Куриллу и американских бойцов с проведением успешной операции.

Он отметил, что было "совершено правосудие над еще одним джихадистом, угрожавшим Америке и нашим союзникам и партнерам".