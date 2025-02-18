Трамп сообщил о ликвидации в Сирии одного из лидеров "Аль-Каиды"
время публикации: 18 февраля 2025 г., 10:48 | последнее обновление: 18 февраля 2025 г., 10:55
Президент США Дональд Трамп заявил, что в минувшие выходные американские военные нанесли точечный авиаудар в Сирии, ликвидировав одного из лидеров террористической организации "Аль-Каида".
Трамп поздравил главу Центрального командования вооруженных сил США (Centcom) Майкла Куриллу и американских бойцов с проведением успешной операции.
Он отметил, что было "совершено правосудие над еще одним джихадистом, угрожавшим Америке и нашим союзникам и партнерам".