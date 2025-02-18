В Турции задержаны сотни подозреваемых в связях с РПК
время публикации: 18 февраля 2025 г., 10:10 | последнее обновление: 18 февраля 2025 г., 10:15
МВД Турции сообщает, что за последние пять дней были задержаны 282 подозреваемых в связях с "Рабочей партией Курдистана" (РПК), признанной турецкими властями террористической организацией.
Рейды, обыски и аресты проводились в 51 провинции, включая крупные города, такие как Анкара и Стамбул.
Задержанным будут предъявлены обвинения в пропаганде идей РПК, в финансировании РПК и в вербовке новых членов, заявляет МВД Турции.