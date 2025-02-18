x
18 февраля 2025
|
последняя новость: 10:10
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
18 февраля 2025
|
18 февраля 2025
|
последняя новость: 10:10
18 февраля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

В Турции задержаны сотни подозреваемых в связях с РПК

Турция
Курды
время публикации: 18 февраля 2025 г., 10:10 | последнее обновление: 18 февраля 2025 г., 10:15
В Турции задержаны сотни подозреваемых в связях с РПК
AP Photo/Emrah Gurel

МВД Турции сообщает, что за последние пять дней были задержаны 282 подозреваемых в связях с "Рабочей партией Курдистана" (РПК), признанной турецкими властями террористической организацией.

Рейды, обыски и аресты проводились в 51 провинции, включая крупные города, такие как Анкара и Стамбул.

Задержанным будут предъявлены обвинения в пропаганде идей РПК, в финансировании РПК и в вербовке новых членов, заявляет МВД Турции.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 12 февраля 2025

В районе плотины Тишрин возобновились бои курдов с протурецкими ополченцами
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 11 февраля 2025

В мэрии Стамбула проведены аресты оппозиционных активистов