В Турции задержаны сотни подозреваемых в связях с РПК

МВД Турции сообщает, что за последние пять дней были задержаны 282 подозреваемых в связях с "Рабочей партией Курдистана" (РПК), признанной турецкими властями террористической организацией.

Рейды, обыски и аресты проводились в 51 провинции, включая крупные города, такие как Анкара и Стамбул.

Задержанным будут предъявлены обвинения в пропаганде идей РПК, в финансировании РПК и в вербовке новых членов, заявляет МВД Турции.