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Ближний Восток

В районе плотины Тишрин возобновились бои курдов с протурецкими ополченцами

Турция
Сирия
Курды
время публикации: 12 февраля 2025 г., 14:01 | последнее обновление: 12 февраля 2025 г., 14:08
В районе плотины Тишрин возобновились бои курдов с протурецкими ополченцами
Wikipedia.org. Фото: Qasioun News Agency

На линии соприкосновения курдских сил самообороны и протурецких сирийских ополчений на востоке сирийской провинции Алеппо возобновились вооруженные столкновения. Об этом сообщает организация The Syrian Observalory for Human Rights.

В эпицентре столкновений – стратегическая плотина Тишрин на реке Евфрат. Обе стороны задействуют артиллерию, а Турция – еще и беспилотные летательные аппараты. SOHR отмечает, что на данном этапе погибших нет.

Напомним: курды отвергли требование новых властей Сирии о разоружении своих вооруженных группировок. Около месяца назад руководство Турции предъявило им ультиматум: разоружение или война. Этот ультиматум также был отвергнут.

Ближний Восток
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Ультиматум Турции сирийским курдам: разоружение или война