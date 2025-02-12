В районе плотины Тишрин возобновились бои курдов с протурецкими ополченцами

На линии соприкосновения курдских сил самообороны и протурецких сирийских ополчений на востоке сирийской провинции Алеппо возобновились вооруженные столкновения. Об этом сообщает организация The Syrian Observalory for Human Rights.

В эпицентре столкновений – стратегическая плотина Тишрин на реке Евфрат. Обе стороны задействуют артиллерию, а Турция – еще и беспилотные летательные аппараты. SOHR отмечает, что на данном этапе погибших нет.

Напомним: курды отвергли требование новых властей Сирии о разоружении своих вооруженных группировок. Около месяца назад руководство Турции предъявило им ультиматум: разоружение или война. Этот ультиматум также был отвергнут.