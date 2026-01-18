Посол Палестинской администрации в Тегеране пострадала в ходе беспорядков

По сообщению иранских источников, в частности, издания Shafaqna, посол Палестинской администрации в Тегеране Салам аз-Зуауи была доставлена в больницу после нападения на ее резиденцию в иранской столице участников антиправительственных беспорядков.

Сообщается, что около 200 протестующих ворвались в дом, где проживает палестинский дипломат, и применили "коктейли Молотова". Несколько человек, включая сотрудников, получили травмы и отравление продуктами горения.

Сама посол, ее семья и некоторые сотрудники резиденции укрывались в подвале до вмешательства служб безопасности, которые эвакуировали их. Инцидент произошел 8 января.