x
18 января 2026
|
последняя новость: 20:21
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
18 января 2026
|
18 января 2026
|
последняя новость: 20:21
18 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Президент Ирана Масуд Пезешкиан пригрозил Трампу "тотальной войной"

Иран
Дональд Трамп
время публикации: 18 января 2026 г., 19:25 | последнее обновление: 18 января 2026 г., 19:37
Президент Ирана Масуд Пезешкиан пригрозил Трампу "тотальной войной"
AP Photo/Vahid Salemi

Президент Ирана Масуд Пезешкиан выступил с угрозами в адрес президента США Дональда Трампа, которого он предостерег против "любой атаки" на духовного лидера Ирана Али Хаменеи. По словам Пезешкиана, "любая атака против верховного лидера страны Али Хаменеи равносильна тотальной войне против иранской нации".

Он также заявил, что одной из основных причин "испытываемых иранским народом трудностей" являются "бесчеловечные санкции американской администрации и их союзников".

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 18 января 2026

Отчет медиков о ситуации в Иране: 16500 погибших, сотни тысяч раненых
// https://www.newsru.co.il/ // Культура // 18 января 2026

Режиссёр Джафар Панахи заявил, что режим Хаменеи "не сможет удержать власть" в Иране
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 18 января 2026

WP: СМС-послание Аракчи Виткоффу помогло "поставить на паузу" возможный удар США по Ирану