Президент Ирана Масуд Пезешкиан пригрозил Трампу "тотальной войной"

Президент Ирана Масуд Пезешкиан выступил с угрозами в адрес президента США Дональда Трампа, которого он предостерег против "любой атаки" на духовного лидера Ирана Али Хаменеи. По словам Пезешкиана, "любая атака против верховного лидера страны Али Хаменеи равносильна тотальной войне против иранской нации".

Он также заявил, что одной из основных причин "испытываемых иранским народом трудностей" являются "бесчеловечные санкции американской администрации и их союзников".