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Мир

Трамп потребовал безоговорочной капитуляции Ирана: "Мы знаем, где прячется Хаменеи"

Дональд Трамп
Война с Ираном
время публикации: 17 июня 2025 г., 19:29 | последнее обновление: 17 июня 2025 г., 19:38
Трамп потребовал безоговорочной капитуляции Ирана

Президент США Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social потребовал от Ирана безоговорочной капитуляции. Он также сообщил: США знают, где скрывается "верховный лидер" Ирана аятолла Али Хаменеи.

"Он легкая мишень, но мы не станем его убивать, по крайней мере, пока. Но мы не хотим, чтобы по гражданскому населению или американским солдатам выпускали ракеты. Наше терпение подходит к концу. Спасибо за внимание", – написал он.

"Мы полностью контролируем воздушное пространство Ирана. У Ирана есть защитное оборудование, и в значительном количестве. Но оно не сравнится с тем, что придумывают и производят американцы. Никто не делает это так, как старые добрые США", – добавил Трамп.

Мир
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