Сирия и Ливан договорились о прекращении огня

После нескольких дней пограничных столкновений, повлекших за собой человеческие жертвы, Сирия и Ливан достигли соглашения о прекращении огня. Об этом сообщает Arab News со ссылкой на министерство обороны Сирии.

По версии сирийской стороны, столкновения начались, когда связанные с "Хизбалой" боевики проникли на территорию Сирии и похитили трех военнослужащих, которые затем были убиты. Шиитская группировка заявила о непричастности, ливанская сторона утверждает, что речь идет о стычке с контрабандистами.

В результате последовавших столкновений погибли по меньшей мере десять человек. Министерство здравоохранения Ливана сообщает более чем о 50 пострадавших. Сирийская армия задействовала артиллерию. Президент Ливана Жозеф Аун отдал войскам распоряжение отвечать на обстрелы.