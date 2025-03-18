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Ближний Восток

Сирия и Ливан договорились о прекращении огня

Ливан
Сирия
Хизбалла
время публикации: 18 марта 2025 г., 12:29 | последнее обновление: 18 марта 2025 г., 12:33
Сирия и Ливан договорились о прекращении огня
AP Photo/Omar Albam

После нескольких дней пограничных столкновений, повлекших за собой человеческие жертвы, Сирия и Ливан достигли соглашения о прекращении огня. Об этом сообщает Arab News со ссылкой на министерство обороны Сирии.

По версии сирийской стороны, столкновения начались, когда связанные с "Хизбалой" боевики проникли на территорию Сирии и похитили трех военнослужащих, которые затем были убиты. Шиитская группировка заявила о непричастности, ливанская сторона утверждает, что речь идет о стычке с контрабандистами.

В результате последовавших столкновений погибли по меньшей мере десять человек. Министерство здравоохранения Ливана сообщает более чем о 50 пострадавших. Сирийская армия задействовала артиллерию. Президент Ливана Жозеф Аун отдал войскам распоряжение отвечать на обстрелы.

Ближний Восток
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