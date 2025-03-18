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Ближний Восток

Отчет: Иран использует БПЛА для слежки за нарушительницами исламского дресс-кода

Иран
время публикации: 18 марта 2025 г., 11:13 | последнее обновление: 18 марта 2025 г., 11:15
Отчет: Иран использует БПЛА для слежки за нарушительницами исламского дресс-кода
AP Photo/Vahid Salemi

Отчет, который будет представлен 18 марта на рассмотрение Совета ООН по правам человека, свидетельствует, что иранские власти используют высокие технологии для выявления нарушений исламского кода одежды, в первую очередь – женщинами.

Как передает "Голос Америки", для этого задействуются беспилотные летательные аппараты, программы распознавания лиц, а также приложение, позволяющее полиции и бдительным гражданам сообщать о нарушительницах, находящихся в транспортных средствах.

Приложение позволяет загрузить номерной знак машины, место и время нарушения. Информация передается полиции. Владелец транспортного средства автоматически получает уведомление о том, что его машина может быть конфискована.

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