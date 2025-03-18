Отчет: Иран использует БПЛА для слежки за нарушительницами исламского дресс-кода

Отчет, который будет представлен 18 марта на рассмотрение Совета ООН по правам человека, свидетельствует, что иранские власти используют высокие технологии для выявления нарушений исламского кода одежды, в первую очередь – женщинами.

Как передает "Голос Америки", для этого задействуются беспилотные летательные аппараты, программы распознавания лиц, а также приложение, позволяющее полиции и бдительным гражданам сообщать о нарушительницах, находящихся в транспортных средствах.

Приложение позволяет загрузить номерной знак машины, место и время нарушения. Информация передается полиции. Владелец транспортного средства автоматически получает уведомление о том, что его машина может быть конфискована.