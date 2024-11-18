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Ближний Восток

"Аш-Шарк аль-Аусат": турецкий дипломат опроверг сообщения о переезде глав ХАМАСа из Катара в Турцию

ХАМАС
Турция
Катар
время публикации: 18 ноября 2024 г., 12:28 | последнее обновление: 18 ноября 2024 г., 12:28
"Аш-Шарк аль-Аусат": турецкий дипломат опроверг сообщения о переезде глав ХАМАСа из Катара в Турцию
AP Photo/Emrah Gurel

Газета "Аш-Шарк аль-Аусат" цитирует турецкий дипломатический источник, по словам которого, публикации о том, что лидеры ХАМАСа перебрались из Катара в Турцию, не соответствуют истине. "Однако они приезжают в нашу страну время от времени", – добавил он.

В воскресенье, 17 ноября, телеканал "Кан-11" со ссылкой на источники в Иерусалиме передал, что лидеры ХАМАСа, имеющие влияние на ход переговоров об освобождении удерживаемых в Газе заложников, переехали из Катара в Турцию.

В сообщении отмечалось, что в апреле несколько лидеров ХАМАСа приезжали из Катара в Турцию, но затем вернулись в Доху по просьбе США.

В начале ноября европейские информационные агентства, в частности AFP, сообщали, что Катар отказался от роли посредника на переговорах между ХАМАСом и Израилем, и "офис ХАМАСа в Дохе больше не нужен". Источники в ХАМАСе эту информацию опровергали.

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// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 17 ноября 2024

"Кан-11": лидеры ХАМАСа переместились из Катара в Турцию