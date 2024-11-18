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Ближний Восток

После ответа "Хизбаллы" спецпредставитель Байдена возвращается в Ливан

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Операция "Стрелы севера"
время публикации: 18 ноября 2024 г., 09:52 | последнее обновление: 18 ноября 2024 г., 09:56
После ответа "Хизбаллы" спецпредставитель Байдена возвращается в Ливан
AP Photo/Hassan Ammar

Специальный посланник администрации Джо Байдена Амос Хохштейн прибудет 19 ноября в Бейрут для продолжения переговоров о прекращении огня между Израилем и ливанской группировкой "Хизбалла". Об этом сообщает агентство Reuters.

Ливанский телеканал LBC сообщил, что председатель парламента Ливана Наби Берри передал согласованный с "Хизбаллой" ответ на предложение США американскому послу в Бейруте Лизе Джонсон. Согласно СМИ, ответ является положительным.

Ближний Восток
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