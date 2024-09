Источники в Венгрии: взорвавшиеся в Ливане пейджеры произведены в Болгарии

Израильские и германские журналисты, приехавшие по адресу в Будапеште, по которому зарегистрирована фирма BAC Consulting KFT, обнаружили пустующее здание. Только лист бумаги формата А4 с названием фирмы напоминает о компании, которая, как утверждает тайваньская Gold Apollo, изготавливала взорвавшиеся в Ливане пейджеры.

Венгерский сайт Telex со ссылкой на свои источники пишет, что болгарская компания Norta Global закупила тайваньские пейджеры, которые были в итоге проданы "Хизбалле". Венгерская компания служила прикрытием, и в сделке не участвовала, устройства никогда не находились на территории Венгрии.

Представитель правительства Венгрии Золтан Ковач в своем X-блоге написал, что венгерская компания BAC Consulting KFT является торговым посредником, у нее нет производственных площадей в Венгрии. Компания представлена одним-единственным человеком. Ковач также заявил что службы безопасности Венгрии сотрудничают с иностранными партнерами.

The Hungarian government"s position on the "pager issue": authorities have confirmed that the company in question is a trading intermediary, with no manufacturing or operational site in Hungary. It has one manager registered at its declared address, and the referenced…