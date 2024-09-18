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Ближний Восток

В Ливане растет число погибших в результате взрывов устройств связи

время публикации: 18 сентября 2024 г., 21:07 | последнее обновление: 18 сентября 2024 г., 21:07
В Ливане растет число погибших в результате взрывов устройств связи
AP Photo/Hussein Malla

Около 21:00 министерство здравоохранения Ливана опубликовало уточненные данные по количеству жертв в результате взрыва устройств связи.

Согласно официальным данным, жертвами второй волны взрывов стали 14 человек, еще 450 получили ранения.

В системе здравоохранения Ливана объявлена чрезвычайная ситуация.

Министр здравоохранения Ливана Фирас Абиад сообщил телеканалу Sky news, что 98% пострадавших получают необходимую медицинскую помощь в Ливане, раненые доставлены более чем в 90 местных больниц.

Ближний Восток
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