В Ливане растет число погибших в результате взрывов устройств связи

Около 21:00 министерство здравоохранения Ливана опубликовало уточненные данные по количеству жертв в результате взрыва устройств связи.

Согласно официальным данным, жертвами второй волны взрывов стали 14 человек, еще 450 получили ранения.

В системе здравоохранения Ливана объявлена чрезвычайная ситуация.

Министр здравоохранения Ливана Фирас Абиад сообщил телеканалу Sky news, что 98% пострадавших получают необходимую медицинскую помощь в Ливане, раненые доставлены более чем в 90 местных больниц.