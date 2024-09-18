Минздрав Ливана: в результате взрывов погибли не менее девяти человек и более 300 ранены

Минздрав Ливана сообщил, что в результате новой волны подрывов устройств связи погибли не менее 9 человек и более 300 человек были ранены.

Судя по имеющимся кадрам, взорвались различные радиоустройства, в частности портативные рации PTT ("Push-To-Talk" – "нажми, чтобы сказать"). "Аль-Джазира" передает, что почти одновременно взорвались сотни или тысячи устройств беспроводной связи.

Министерство связи Ливана утверждает, что взорвавшиеся устройства были заказаны в обход министерства и не проходили проверку на соответствие стандартам.