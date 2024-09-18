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Ближний Восток

"Аль-Хадат": в результате взрывов пейджеров в Сирии погибли 19 представителей КСИР, 150 ранены

время публикации: 18 сентября 2024 г., 15:24 | последнее обновление: 18 сентября 2024 г., 15:29
"Аль-Хадат": в результате взрывов пейджеров в Сирии погибли 19 представителей КСИР, 150 ранены
Syrian Civil Defense White Helmets via AP

Редакция саудовского телеканала "Аль-Хадат" сообщает на своей странице в соцсети X, что в результате взрывов пейджеров в Дир аз-Зуре, на востоке Сирии, погибли 19 представителей иранского "Корпуса стражей исламской революции", еще 150 "ксировцев" были ранены.

По сведениям "Аль-Хадат", раненые доставлены в больницы "Ас-Салум" и "Аль-Аскари" в Дир аз-Зуре.

Официальные сирийские или иранские источники эти сведения не комментируют.

Ближний Восток
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