"Аль-Хадат": в результате взрывов пейджеров в Сирии погибли 19 представителей КСИР, 150 ранены

Редакция саудовского телеканала "Аль-Хадат" сообщает на своей странице в соцсети X, что в результате взрывов пейджеров в Дир аз-Зуре, на востоке Сирии, погибли 19 представителей иранского "Корпуса стражей исламской революции", еще 150 "ксировцев" были ранены.

По сведениям "Аль-Хадат", раненые доставлены в больницы "Ас-Салум" и "Аль-Аскари" в Дир аз-Зуре.

Официальные сирийские или иранские источники эти сведения не комментируют.