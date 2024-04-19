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США и Израиль провели консультации по Ирану и готовящейся операции в Рафахе

время публикации: 19 апреля 2024 г., 00:15 | последнее обновление: 19 апреля 2024 г., 00:15
США и Израиль провели консультации по Ирану и готовящейся операции в Рафахе
AP Photo/Carolyn Kaster

Пресс-служба Белого дома сообщила, что Джейк Салливан провел заседание американо-израильской стратегической консультативной группы, на котором обсуждались вопросы, связанные с иранской угрозой, а также планируемая Израилем военная операция в Рафахе.

Израильскую группу возглавили министр стратегического планирования Рон Дермер и глава штаба национальной безопасности Израиля Цахи Анегби.

В сообщении отмечается, что обсуждение началось в формате "узкой группы" и оно было посвящено недавнему нападению Ирана на Израиль, а также коллективным усилиям по дальнейшему укреплению обороны Израиля. Салливан уведомил представителей еврейского государства о новых санкциях в отношении Ирана, которые были согласованы с Конгрессом и странами "Большой семерки".

Вторая часть совещания, посвященная операции в Рафахе, проходила в расширенном составе с участием представителей различных ведомств США и Израиля. "Стороны договорились об общей цели операции – победе над ХАМАСом в Рафахе", – говорится в сообщении пресс-службы. При этом США выразили обеспокоенность по поводу различных аспектов военных действий в Рафахе, а представители Израиля пообещали учесть эти замечания при планировании операции.

Стороны также договорились о проведении дополнительных консультаций в ближайшие дни.

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