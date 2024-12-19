Ютьюбер из США заявил, что арендовал пирамиды в Гизе за 100 долларов и вызвал скандал

Известный "создатель интернет-контента" Mister Beast случайно спровоцировал государственный скандал и заставил египетское министерство древностей оправдываться и извиняться перед египтянами.

Как сообщает "Аш-Шарк аль-Аусат", MrBeast, прибывший в Египет для съемок туристических материалов для своих зрителей, в интервью заявил, что он арендовал три легендарные пирамиды в Гизе за 100 долларов у египетского правительства.

Видео с этим интервью широко разошлось в социальных сетях и вызвало шквал критики в адрес правительства Египта: министерство древностей и туризма обвиняли в разбазаривании национального достояния и в коррупции. Министерство древностей и туризма было вынуждено опубликовать официальные объяснения и опровержения.

В соответствии с этим документом, ни о какой "аренде" речь не идет, поскольку сама идея аренды исторического объекта нереалистична и никоим образом не возможна. На самом деле известный ютьюбер лишь получил разрешение на проведение съемок в нерабочее время – когда пирамиды закрыты для посетителей.

Министерство подчеркивает, что исторический комплекс не прекращал работу ни на один час в рабочее время: съемки проводились ютьюбером для создания коротких фильмов в качестве рекламы туристических аттракций в Египте. MrBeast рассказывал о памятниках культуры, о тайнах древнеегипетской цивилизации и показывал археологические памятники.

При этом в официальном заявлении указано, что были приняты все правовые и охранные меры перед началом съемок, как это всегда происходит перед съемками на археологических объектах. Ютьюбера и его съемочную группу сопровождали египетские археологи, которые должны были обеспечить соблюдение всех необходимых процедур и гарантировать сохранность памятников.