x
19 декабря 2024
|
последняя новость: 20:53
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
19 декабря 2024
|
19 декабря 2024
|
последняя новость: 20:53
19 декабря 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Ютьюбер из США заявил, что арендовал пирамиды в Гизе за 100 долларов и вызвал скандал

Египет
Туризм
Соцсети
время публикации: 19 декабря 2024 г., 20:53 | последнее обновление: 19 декабря 2024 г., 21:01
Ютьюбер из США заявил, что арендовал пирамиды в Гизе за 100 долларов и вызвал скандал
AP Photo/Nariman El-Mofty, File

Известный "создатель интернет-контента" Mister Beast случайно спровоцировал государственный скандал и заставил египетское министерство древностей оправдываться и извиняться перед египтянами.

Как сообщает "Аш-Шарк аль-Аусат", MrBeast, прибывший в Египет для съемок туристических материалов для своих зрителей, в интервью заявил, что он арендовал три легендарные пирамиды в Гизе за 100 долларов у египетского правительства.

Видео с этим интервью широко разошлось в социальных сетях и вызвало шквал критики в адрес правительства Египта: министерство древностей и туризма обвиняли в разбазаривании национального достояния и в коррупции. Министерство древностей и туризма было вынуждено опубликовать официальные объяснения и опровержения.

В соответствии с этим документом, ни о какой "аренде" речь не идет, поскольку сама идея аренды исторического объекта нереалистична и никоим образом не возможна. На самом деле известный ютьюбер лишь получил разрешение на проведение съемок в нерабочее время – когда пирамиды закрыты для посетителей.

Министерство подчеркивает, что исторический комплекс не прекращал работу ни на один час в рабочее время: съемки проводились ютьюбером для создания коротких фильмов в качестве рекламы туристических аттракций в Египте. MrBeast рассказывал о памятниках культуры, о тайнах древнеегипетской цивилизации и показывал археологические памятники.

При этом в официальном заявлении указано, что были приняты все правовые и охранные меры перед началом съемок, как это всегда происходит перед съемками на археологических объектах. Ютьюбера и его съемочную группу сопровождали египетские археологи, которые должны были обеспечить соблюдение всех необходимых процедур и гарантировать сохранность памятников.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 03 августа 2022

"Авиашоу над пирамидами": в Гизе свое мастерство продемонстрировали пилоты Египта и Южной Кореи
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 01 июня 2022

Сотни саркофагов и статуэток богов. Находка в некрополе древней столицы Египта
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 26 мая 2022

"Это предательство": в Египте выступил израильский оркестр
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 26 апреля 2022

Древняя, как пирамиды: в Газе обнаружена статуя ханаанской богини