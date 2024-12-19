AP: ЦАХАЛ занял заброшенную военную базу Асада за пределами "буферной зоны"

По информации агентства Associated Press, израильские военные заняли заброшенную базу сирийской армии в деревне Маария (Умм Шарк). Деревня находится в провинции Деръа, за пределами "буферной зоны".

Местные жители рассказывают, что израильские военнослужащие сначала потребовали от них сдать оружие, которого, как они утверждают, у них нет и не было, а теперь не пропускают фермеров к их земельным участкам.

Армия обороны Израиля ранее заявляла, что ее силы находятся в "буферной зоне" и нескольких точках поблизости, чтобы обеспечить безопасность израильских границ. При этом ЦАХАЛ отказывается давать комментарии по поводу конкретных позиций.